Реакция Станковича на дерзкое нападение на автобус «Спартака» в Краснодаре

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об атаке на автобус команды перед матчем с «Краснодаром».

– Знаем, что по пути сюда произошел неприятный инцидент. Что‑то случилось с окном в автобусе. Как вы? Как команда?

– Я никакой проблемы не вижу. Может быть, камешек или что‑то еще попало в стекло, действительно оно разбилось. Когда такие большие матчи, такие эмоции, всякое может быть. В моей карьере были разные случаи подобного рода, поэтому я здесь проблемы не вижу.