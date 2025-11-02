Реакция Станковича на дерзкое нападение на автобус «Спартака» в Краснодаре

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об атаке на автобус команды перед матчем с «Краснодаром».
– Знаем, что по пути сюда произошел неприятный инцидент. Что‑то случилось с окном в автобусе. Как вы? Как команда?
– Я никакой проблемы не вижу. Может быть, камешек или что‑то еще попало в стекло, действительно оно разбилось. Когда такие большие матчи, такие эмоции, всякое может быть. В моей карьере были разные случаи подобного рода, поэтому я здесь проблемы не вижу.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.
- «Краснодар» в случае победы поднимется на 1-е место.
- «Спартак» занимает 6-ю строчку.
Источник: «Матч ТВ»