В Краснодаре атаковали автобус «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщила об атаке на автобус команды перед матчем 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Перед матчем с «Краснодаром» произошeл инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем», – написали москвичи.