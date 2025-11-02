В Краснодаре атаковали автобус «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщила об атаке на автобус команды перед матчем 14-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Перед матчем с «Краснодаром» произошeл инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем», – написали москвичи.
- Игра начнется в 19:30 мск.
- «Краснодар» в случае победы поднимется на 1-е место.
- «Спартак» занимает 6-ю строчку.
Источник: телеграм-канал «Дай ударитЬ»