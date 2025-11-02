Введите ваш ник на сайте
Раскрыты зарплата и неустойка Шпилевского в «Пари НН»

Вчера, 15:05
5

Инсайдер Иван Карпов раскрыл финансовые детали контракта главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Зарплата Шпилевского в НН 60 тысяч евро/мес, неустойка сейчас 45 миллионов рублей / после НГ 31 миллион: оклад белорусского специалиста 57,8 тысячи евро в месяц + еще 2,2 тысячи евро клуб дает на квартиру. Вот сколько нижегородцы башляют тренеру команды, которая в 14 турах одержала лишь две победы, однажды сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Результат: 16-е (последнее) место в РПЛ и высокие шансы на вылет по итогам сезона.

В контракте Шпилевского прописана неустойка за досрочное расторжение: если до 18-го тура включительно Нижний занимает место ниже 13-го, то дают зарплату до конца сезона. Если увольняют после Нового года, то четыре среднемесячных оклада (это где-то пять-шесть зарплат – считают среднюю сумму из всех полученных тренером денег включая подъемные, которых Алексею, кстати, еще не дали).

Если контракт расторгают, когда команда идет на 13-м месте и выше, то ситуация особо не меняется – просто тренер получает растущие за эти места бонусы и соответственно больше становится среднемесячный оклад.

Таким образом, если уволить Шпилевского сейчас, то он получит восемь зарплат (контракт до 30 июня): 60 тысяч евро * 8 = 480 тысяч * 94 = 45,12 миллиона рублей. В случае отставки зимой получится +/– 5,5 зарплат: 60 тысяч * 5,5 = 330 тысяч евро * 94 = 31,02 миллиона рублей. 14 миллионов разницы за ожидание чуда с «Рубином», «Зенитом», «Акроном» и Махачкалой, где надо брать пять-семь очков. Иначе шансов сохраниться весной останется совсем немного», – написал источник.

  • Белорус принял команду летом.
  • В последних 13 матчах у «Пари НН» 11 поражений.
  • Нижегородцы – на последнем месте РПЛ.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
iscariot
1762089476
Неплохо белорусский Нагельсманн устроился. Зарплата в аутсайдере как у Абаскаля была, когда он в Спартак пришел))
Ответить
BRO_football
1762091210
Да уж. Шпилевский гений, что смог выторговать такие условия контракта, Пари НН - идиоты, потому что согласились на такое. На самом деле проблемы Пари НН куда масштабнее, чем главный тренер и тянутся они не один сезон. Например, голы так и не научились забивать, хотя с разными тренерами играли.
Ответить
andr45
1762094208
Пари НН всегда была, есть и будет шайкой костоломов.
Ответить
Феликс Михайлов
1762094247
Белорусские тренеры научились у Батьки доить Россию.
Ответить
DeStar
1762097351
так команда еще гавно, сюда хоть анчелоти поставь , что будут в первой половине?)
Ответить
