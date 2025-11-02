Раскрыты зарплата и неустойка Шпилевского в «Пари НН»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл финансовые детали контракта главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Зарплата Шпилевского в НН 60 тысяч евро/мес, неустойка сейчас 45 миллионов рублей / после НГ 31 миллион: оклад белорусского специалиста 57,8 тысячи евро в месяц + еще 2,2 тысячи евро клуб дает на квартиру. Вот сколько нижегородцы башляют тренеру команды, которая в 14 турах одержала лишь две победы, однажды сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Результат: 16-е (последнее) место в РПЛ и высокие шансы на вылет по итогам сезона.

В контракте Шпилевского прописана неустойка за досрочное расторжение: если до 18-го тура включительно Нижний занимает место ниже 13-го, то дают зарплату до конца сезона. Если увольняют после Нового года, то четыре среднемесячных оклада (это где-то пять-шесть зарплат – считают среднюю сумму из всех полученных тренером денег включая подъемные, которых Алексею, кстати, еще не дали).

Если контракт расторгают, когда команда идет на 13-м месте и выше, то ситуация особо не меняется – просто тренер получает растущие за эти места бонусы и соответственно больше становится среднемесячный оклад.

Таким образом, если уволить Шпилевского сейчас, то он получит восемь зарплат (контракт до 30 июня): 60 тысяч евро * 8 = 480 тысяч * 94 = 45,12 миллиона рублей. В случае отставки зимой получится +/– 5,5 зарплат: 60 тысяч * 5,5 = 330 тысяч евро * 94 = 31,02 миллиона рублей. 14 миллионов разницы за ожидание чуда с «Рубином», «Зенитом», «Акроном» и Махачкалой, где надо брать пять-семь очков. Иначе шансов сохраниться весной останется совсем немного», – написал источник.