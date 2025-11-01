Директор «Пари НН» – о последнем месте: «Безнадеги нет, верим в Шпилевского»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил, что отставка главного тренера Алексея Шпилевского пока не планируется.
«У каждого клуба есть своя стратегия в вопросе главного тренера. Принимает решение совет директоров. Если бы мы видели безнадегу или у команды не было бы связи с тренером, тогда принимали бы решение. У нас такого нет.
Мы видим изменения, которые для нас очевидны. Поэтому верим в главного тренера. Стараемся искать позитив, хотя это сложно делать с нынешним количеством набранных очков», – сказал Удальцов.
- «Пари НН» занимает 16-е место в РПЛ с 7 очками после 14 матчей.
- Шпилевский возглавляет команду с июня.
- Тренер брал чемпионаты Казахстана и Кипра.
Источник: «Спорт-Экспресс»