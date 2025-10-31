Петржела: «Личка подошел бы «Спартаку», но есть нюанс»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном назначении Марцела Лички в «Спартак».
«Подошел бы он «Спартаку»? Да, конечно. Личка – очень качественный тренер, у которого уже есть опыт работы в России.
Но здесь есть нюанс. А как бы на это отреагировали болельщики «Динамо»? Я вот не знаю ответа на этот вопрос», – заявил Петржела.
- Сообщалось, что Личку уволили из турецкого «Карагюмрюка».
- С 2023 по 2025 год тренер работал в «Динамо», а до этого – в «Оренбурге».
Источник: «РБ Спорт»