Петржела: «Личка подошел бы «Спартаку», но есть нюанс»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном назначении Марцела Лички в «Спартак».

«Подошел бы он «Спартаку»? Да, конечно. Личка – очень качественный тренер, у которого уже есть опыт работы в России.

Но здесь есть нюанс. А как бы на это отреагировали болельщики «Динамо»? Я вот не знаю ответа на этот вопрос», – заявил Петржела.