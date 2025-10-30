Введите ваш ник на сайте
  Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ

Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ

Сегодня, 19:11
3

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси хотел найти вариант в Саудовской Аравии на время межсезонья в МЛС.

Аргентинец хотел поддерживать игровую форму, но в Саудовской Аравии ему отказали, сославшись на то что не хотят быть временным пристанищем для кого-либо.

Месси незадолго до ЧМ-2026 не хочет выпадать из соревновательной практики на несколько месяцев.

  • У Лео контракт с «Интером» до 2028 года.
  • В 1/8 финала МЛС «Интер» играет с «Нэшвиллом».
  • Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».

k611
1761845281
Он в своё время не принял предложение из Саудовской Аравии, арабы видимо обиделись.
Ответить
subbotaspartak
1761847386
Оренбург?
Ответить
Loko_Roma
1761847907
Золотую бутсу срочно дайте
Ответить
