Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси хотел найти вариант в Саудовской Аравии на время межсезонья в МЛС.
Аргентинец хотел поддерживать игровую форму, но в Саудовской Аравии ему отказали, сославшись на то что не хотят быть временным пристанищем для кого-либо.
Месси незадолго до ЧМ-2026 не хочет выпадать из соревновательной практики на несколько месяцев.
- У Лео контракт с «Интером» до 2028 года.
- В 1/8 финала МЛС «Интер» играет с «Нэшвиллом».
- Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: RMC Sport