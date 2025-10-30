Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси хотел найти вариант в Саудовской Аравии на время межсезонья в МЛС.

Аргентинец хотел поддерживать игровую форму, но в Саудовской Аравии ему отказали, сославшись на то что не хотят быть временным пристанищем для кого-либо.

Месси незадолго до ЧМ-2026 не хочет выпадать из соревновательной практики на несколько месяцев.