Головин приблизился к историческому рекорду в составе «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал 3-м игроком в истории клуба, забившим голы за команду в 8 сезонах Лиги 1.

Он отметился голом в каждом сезоне, начиная с 2018/19, когда он дебютировал за монегасков.

Головин сравнялся с результатом Мануэля Амороса, который забивал за команду в течение 8 сезонов (1981/82–1988/89).

Абсолютный рекорд принадлежит Жану Пети, который отметился мячами в 9 сезонах в Лиге 1. Он забивал за «Монако» каждый сезон в период 1969/70–1981/82, но в 4 из них команда выступала в Лиге 2.