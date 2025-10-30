Головин приблизился к историческому рекорду в составе «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал 3-м игроком в истории клуба, забившим голы за команду в 8 сезонах Лиги 1.
Он отметился голом в каждом сезоне, начиная с 2018/19, когда он дебютировал за монегасков.
Головин сравнялся с результатом Мануэля Амороса, который забивал за команду в течение 8 сезонов (1981/82–1988/89).
Абсолютный рекорд принадлежит Жану Пети, который отметился мячами в 9 сезонах в Лиге 1. Он забивал за «Монако» каждый сезон в период 1969/70–1981/82, но в 4 из них команда выступала в Лиге 2.
- Головин забил 2 гола в гостевом матче 10-го тура Лиги 1 с «Нантом» (5:3).
- Срок контракта россиянина с «Монако» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: официальный сайт «Монако»