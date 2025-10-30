Лига 1. Дубль Головина с замены помог «Монако» победить в гостях «Нант» (5:3)

«Монако» в 10-м туре Лиги 1 обыграл в гостях «Нант». У монегасков отличился россиянин Александр Головин.
Полузащитник вышел на замену на 69-й минуте и забил на 75-й минуте, сделав счет 4:2. Это первый мяч Головина в сезоне.
На 90+4 минуте Головин сделал счет 5:3.
«Монако» на одно очко отстает от первого места. «Нант» занимает 15-ю строчку.
Франция. Лига 1. 10 тур
Нант - Монако - 3:5 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Кулибали, 6; 1:1 - Э. Гирасси, 19; 1:2 - Ф. Балогун, 41; 2:2 - Э. Гирасси, 45+6; 2:3 - М. Аклиуш, 55; 2:4 - А. Головин, 75; 3:4 - М. Мохамед, 80; 3:5 - А. Головин, 90+4.
Источник: «Бомбардир»