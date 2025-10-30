Лига 1. Дубль Головина с замены помог «Монако» победить в гостях «Нант» (5:3)

«Монако» в 10-м туре Лиги 1 обыграл в гостях «Нант». У монегасков отличился россиянин Александр Головин.

Полузащитник вышел на замену на 69-й минуте и забил на 75-й минуте, сделав счет 4:2. Это первый мяч Головина в сезоне.

На 90+4 минуте Головин сделал счет 5:3.

«Монако» на одно очко отстает от первого места. «Нант» занимает 15-ю строчку.