Названа причина, почему «Пари НН» не увольняет Шпилевского

Бывший тренер «Пари НН» Дмитрий Черышев объяснил, почему руководство терпит главного тренера команды Алексея Шпилевского.

«Шпилевский хотел себя застраховать перед подписанием контракта с «Пари Нижний Новгород», поэтому он позаботился о себе в случае расторжения соглашения. Из-за огромной неустойки он доработает контракт с «Пари НН» до конца.

Он может его не доработать, если команда вылетит. Тогда он вместе и с руководством будет искать другие пути решения», – сказал Черышев.