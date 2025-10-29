Овчинников: «От «Спартака» осталось одно имя»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что «Спартак» потерял величие.

– Много разговоров об уходе Деяна Станковича из «Спартака».

– Станковича давно нужно уволить, только кто же его уберет? Мне кажется, «Спартак» сейчас оседлает любая лошадь (смеется). Разве «Спартак» суперклуб сегодня? Одно имя осталось. При Старостиных, Бескове, Романцеве это был настоящий «Спартак».