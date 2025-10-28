Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин включил еще двух футболистов в состав сборной России

Карпин включил еще двух футболистов в состав сборной России

28 октября, 13:15
12

Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в расширенный состав еще двух футболистов.

В национальную команду вызваны Константин Тюкавин и Николай Комличенко.

«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах.

Кроме того, впереди еще 2 тура РПЛ и матчи Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», – сказал Карпин.

  • Ранее стал известен расширенный список сборной из 39 футболистов.
  • Россия 12 ноября сыграет с Перу в Санкт-Петербурге, 15 ноября – с Чили в Сочи.

Еще по теме:
«Ради бизнеса Карпина»: Селюк недоволен составом сборной России 4
Генич ответил, какой вратарь заслужил сыграть в ноябре за сборную России, кроме Сафонова 4
180-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Будем ждать письма» 10
Источник: телеграм-канал сборной России
Товарищеские матчи. Сборные Локомотив Динамо Россия Комличенко Николай Тюкавин Константин Карпин Валерий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1761648236
Бабаев забивает 3 красивых гола и его не берут. Тюкавин принимает мяч спиной к воротам и еле ноги передвигает-его приглашают!
Ответить
Semenycch
1761649772
Тюкавин пока еле ходит, а второй абсолютно деревянный, мяч принять не может. Какая сборная?
Ответить
Cleaner
1761650796
Валера, с Динамо разберись! Какая тебе блин сборная!!!...(((
Ответить
...уефан
1761653088
..."Чисто по-братски!"(с). Для души)...
Ответить
saf05
1761653863
Пора бы уже определиться с составом
Ответить
subbotaspartak
1761654706
Записал бы всех с российскими паспортами.
Ответить
шахта Заполярная
1761656172
А то эти двое, особо комличенко, так с поля не уходят, от свистка да свистка играют. Игровой практики хоть отбавляй, да еще и дельфина взял
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Стала известна певица, которая исполнит гимн России перед матчем с Перу
Вчера, 12:10
1
ФотоКарпин включил еще двух футболистов в состав сборной России
28 октября
12
43-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году
23 октября
2
ФотоСтало известно, где ужинала сборная Боливии после 0:3 от России
15 октября
1
Генич прокомментировал 3:0 России с Боливией
15 октября
ФотоРотенберг выложил фото с матча сборной России с Боливией
15 октября
Черчесов оценил победу России над Боливией
15 октября
Реакция Мостового на победу сборной России над Боливией
14 октября
Радимов сказал, что ему не понравилось в матче Россия – Боливия: «В официальных играх это непозволительно»
14 октября
Карпин прокомментировал разгромную победу России над Боливией
14 октября
Тренер сборной Боливии объяснил крупное поражение от России
14 октября
Назван лучший игрок матча Россия – Боливия
14 октября
Товарищеский матч. Россия разгромила Боливию – 3:0!
14 октября
8
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Боливия: 14 октября
14 октября
2
Товарищеский матч. Бразилия с зенитовцем проиграла Японии (2:3), ведя 2:0
14 октября
6
Игрок Ирана извинился перед Мелехиным за разорванное ухо
14 октября
ВидеоПредставлена специальная капитанская повязка на матч России с Боливией – она посвящена экс-футболисту
14 октября
2
Генич дал прогноз на матч Россия – Боливия
14 октября
ВидеоСборная России вручила игрокам Боливии традиционный народный подарок
14 октября
3
ВидеоРеакция игроков сборной Боливии на русских матрешек
13 октября
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
13 октября
Сборная Узбекистана проиграла во втором матче Каннаваро
13 октября
4
Стало известно, кто выступит перед матчем Россия – Боливия
13 октября
Где смотреть матч Россия – Боливия: во сколько прямая трансляция: 14 октября 2025
13 октября
Семин сделал прогноз на матч Россия – Боливия
12 октября
2
ВидеоСборная России показала видео с Мелехиным – ему разорвало ухо с Ираном
12 октября
6
ВидеоПоявилось видео из раздевалки сборной России перед Ираном
12 октября
ВидеоОбзор матча Россия – Иран голы и лучшие моменты (Видео)
10 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 