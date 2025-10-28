Карпин включил еще двух футболистов в состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в расширенный состав еще двух футболистов.
В национальную команду вызваны Константин Тюкавин и Николай Комличенко.
«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах.
Кроме того, впереди еще 2 тура РПЛ и матчи Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», – сказал Карпин.
- Ранее стал известен расширенный список сборной из 39 футболистов.
- Россия 12 ноября сыграет с Перу в Санкт-Петербурге, 15 ноября – с Чили в Сочи.
Источник: телеграм-канал сборной России