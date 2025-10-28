Карпин включил еще двух футболистов в состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в расширенный состав еще двух футболистов.

В национальную команду вызваны Константин Тюкавин и Николай Комличенко.

«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах.

Кроме того, впереди еще 2 тура РПЛ и матчи Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», – сказал Карпин.