Кавазашвили недоволен составом сборной России: «Об этом я говорил много раз»

Анзор Кавазашвили раскритиковал Валерия Карпина за формирование расширенного состава сборной России.

12 ноября Россия примет Перу, 15 ноября – Чили.

Товарищеские матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.

В сборную вызвали 39 футболистов.

«Честно говоря, я уже устал говорить что-то об этом профессионале футбола [Карпине], который по сей день не может правильно определиться в связи с санкциями.

Он должен взять молодeжную команду и два-три года готовить эту команду уже как первую сборную страны. Об этом я говорил много раз.

Но сейчас, как бы он не формировал команду, вызвал бы он Соболева или того же Дзюбу, это не изменит ситуацию.

У нас нет центрального нападающего, яркого, классного центрального нападающего. Мы уже давно его потеряли. Давным-давно», – сказал Кавазашвили.