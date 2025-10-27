Кавазашвили недоволен составом сборной России: «Об этом я говорил много раз»

Анзор Кавазашвили раскритиковал Валерия Карпина за формирование расширенного состава сборной России.
- 12 ноября Россия примет Перу, 15 ноября – Чили.
- Товарищеские матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.
- В сборную вызвали 39 футболистов.
«Честно говоря, я уже устал говорить что-то об этом профессионале футбола [Карпине], который по сей день не может правильно определиться в связи с санкциями.
Он должен взять молодeжную команду и два-три года готовить эту команду уже как первую сборную страны. Об этом я говорил много раз.
Но сейчас, как бы он не формировал команду, вызвал бы он Соболева или того же Дзюбу, это не изменит ситуацию.
У нас нет центрального нападающего, яркого, классного центрального нападающего. Мы уже давно его потеряли. Давным-давно», – сказал Кавазашвили.
Источник: Legalbet