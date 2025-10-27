Введите ваш ник на сайте
Кафанов рассказал о выборе вратарей сборной России на матчи с Перу и Чили

Сегодня, 16:16

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал комментарий по поводу расширенного состава национальной команды на игры в ноябре.

  • 12 ноября Россия примет Перу, 15 ноября – Чили.
  • Товарищеские матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.
  • В сборную вызвали 39 футболистов, в том числе 6 голкиперов.

«В итоговом составе останутся четыре голкипера. Впереди ещe два тура РПЛ, и возможен вариант, при котором на ноябрьский сбор будет вызван тот, кого не было в расширенном списке.

Тренерский штаб продолжает следить за кандидатами в сборную. Например, можно отметить, что в этом туре РПЛ вратарь «Акрона» Виталий Гудиев был признан лучшим игроком встречи с «Локомотивом».

Как уже не раз отмечал, есть основная обойма голкиперов, которые стабильно вызываются в сборную, – Матвей Сафонов, Стас Агкацев и Саша Максименко. С остальными ребятами тренерский штаб сейчас знакомится. Если сложится, хотелось бы посмотреть в тренировочном процессе и в деле Максима Бориско.

Как и всегда, хочется дать возможность сыграть всем вратарям, которые попадут в финальный состав на сбор. Нам предстоят серьeзные соперники, и хочется проверить, на что способны наши голкиперы в матчах с такими сильными командами, как Перу и Чили», – сказал Кафанов.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Перу Чили Кафанов Виталий
