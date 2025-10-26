Раскрыты слова Винисиуса и Ямаля, после которых началась массовая стычка

Появились подробности разговора между Винисиусом и Ламином Ямалем в матче «Реал» – «Барселона».

Бразилец заявил испанцу в концовке встречи: «Ты много болтаешь. Ты все время болтаешь за пределами стадиона. Говори здесь. Сегодня ты пасуешь только назад».

Ямаль ответил: «Увидимся снаружи».

После этого Винисиус подбежал к сопернику, из-за чего началась массовая потасовка.