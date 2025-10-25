«Сыграем в Москве»: Лещук – о возможном матче с США

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук не против проведения товарищеского матча Россия – США.
– Круто! Пусть сыграют. Матч здесь, матч там. Они могут выбрать любой город. Аляска? Мы в Москве сыграем. У нас много хороших стадионов здесь.
– Было бы символично, чтобы ты сыграл?
– Там наверное пока есть более достойные люди, чем я. Играть должен тот, кто достоин сборной, а не по каким-то другим моментам. Буду достоин когда-нибудь, сыграю.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией и Иорданией.
- Несколько недель назад сообщалось, что на уровне ФИФА идет подготовка матча Россия – США.
Источник: «Спорт-Экспресс»