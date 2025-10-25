«Сыграем в Москве»: Лещук – о возможном матче с США

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук не против проведения товарищеского матча Россия – США.

– Круто! Пусть сыграют. Матч здесь, матч там. Они могут выбрать любой город. Аляска? Мы в Москве сыграем. У нас много хороших стадионов здесь.

– Было бы символично, чтобы ты сыграл?

– Там наверное пока есть более достойные люди, чем я. Играть должен тот, кто достоин сборной, а не по каким-то другим моментам. Буду достоин когда-нибудь, сыграю.