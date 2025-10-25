Червиченко прокомментировал возможный трансфер Сафонова в «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил вратарскую линию «Динамо».

«В «Динамо» давно беда с вратарeм. Уже больше года говорю, что основного спасителя нет. Они могли улучшить эту позицию. В других командах уже по два хороших вратаря, а «Динамо» до сих пор не может разобраться со своими. Не могу понять, почему хорошие защитники не могут найти взаимопонимание друг с другом и с остальными игроками. То ли Осипенко привык играть в другой футбол… Пока слаженности в обороне нет. Вратарь не только не спасает, но и не может наладить взаимодействие с защитниками. Они не понимают, куда бежать и что закрывать.

Пошли разговоры, что Сафонов может вернуться. Если «Динамо» соберeтся с силами и вместо иностранца купит Сафонова у «ПСЖ», это будет серьeзным усилением», – сказал Червиченко.