Канчельскис: «Батракова в АПЛ не будет»

Сегодня, 15:51
3

Андрей Канчельскис высказался о перспективах Алексея Батракова перейти из «Локомотива» в европейский клуб.

«Батракова ждет хорошее будущее. Уже точно можно говорить, что это не игрок одного сезона. Алексей только прибавил после своего полноценного сезона на взрослом уровне – важный знак.

Переход в Европу? Рано или поздно это случится. Ему станет скучно в РПЛ через пару лет.

Небольшие габариты для АПЛ? Ключевая проблема даже не в габаритах, а в нынешней политической ситуации. Из-за нее Батракова в АПЛ не будет», – заявил Канчельскис.

  • 20-летний Батраков – воспитанник «Локо».
  • В этом сезоне полузащитник забил 12 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Локомотив Батраков Алексей Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1761311076
...а мне, прежде всего, хотелось бы увидеть игру Батрачка в настоящей сборной страны, в настоящей турнирной борьбе на ЧМ, ЧЕ, всё остальное - вторично...
Ответить
Интерес
1761314036
...а вот Канчу там всегда рады, вне зависимости орт внешнеполитической обстановки.Почему? ТОлько не говорите, что он хорошую память островитянам оставил.Мы тоже многократно в одной коалиции с инглезами были-от наполеоновских войн,через опиумную и две мировых.А потом-БАЦ!- и Крымская *****...Несовместимость с психологией "миссии белого человека".Хорошо хоть,что их сейчас индо-пакистанцы вразумляют на месте,на их исторических территориях.
Ответить
Cleaner
1761315183
Англосаксы, если им будет нужен Батраков, наплюют на политическую ситуацию и подпишут игрока. Они же двуличные твари...
Ответить
