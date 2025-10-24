Канчельскис: «Батракова в АПЛ не будет»

Андрей Канчельскис высказался о перспективах Алексея Батракова перейти из «Локомотива» в европейский клуб.
«Батракова ждет хорошее будущее. Уже точно можно говорить, что это не игрок одного сезона. Алексей только прибавил после своего полноценного сезона на взрослом уровне – важный знак.
Переход в Европу? Рано или поздно это случится. Ему станет скучно в РПЛ через пару лет.
Небольшие габариты для АПЛ? Ключевая проблема даже не в габаритах, а в нынешней политической ситуации. Из-за нее Батракова в АПЛ не будет», – заявил Канчельскис.
- 20-летний Батраков – воспитанник «Локо».
- В этом сезоне полузащитник забил 12 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
- Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»