Канчельскис: «Батракова в АПЛ не будет»

Андрей Канчельскис высказался о перспективах Алексея Батракова перейти из «Локомотива» в европейский клуб.

«Батракова ждет хорошее будущее. Уже точно можно говорить, что это не игрок одного сезона. Алексей только прибавил после своего полноценного сезона на взрослом уровне – важный знак.

Переход в Европу? Рано или поздно это случится. Ему станет скучно в РПЛ через пару лет.

Небольшие габариты для АПЛ? Ключевая проблема даже не в габаритах, а в нынешней политической ситуации. Из-за нее Батракова в АПЛ не будет», – заявил Канчельскис.