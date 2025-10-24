Шпилевского не уволят из «Пари НН» даже в случае вылета из РПЛ

Главному тренеру «Пари НН» Алексею Шпилевскому не грозит отставка. Такой инсайд дал Александр Бубнов.
«Мне сейчас позвонили оттуда – из Нижнего Новгорода. Инсайд такой 100-процентный в клубе.
Сказали, что Шпилевскому 100-процентное доверие плюс карт-бланш вплоть до того, что даже если он вылетит в Первую лигу…» – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Белорус принял команду летом.
- В последних 11 матчах у «Пари НН» 10 поражений.
- Накануне «Пари НН» вылетел из FONBET Кубка России.
Источник: Bel.football