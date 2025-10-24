Шпилевского не уволят из «Пари НН» даже в случае вылета из РПЛ

Главному тренеру «Пари НН» Алексею Шпилевскому не грозит отставка. Такой инсайд дал Александр Бубнов.

«Мне сейчас позвонили оттуда – из Нижнего Новгорода. Инсайд такой 100-процентный в клубе.

Сказали, что Шпилевскому 100-процентное доверие плюс карт-бланш вплоть до того, что даже если он вылетит в Первую лигу…» – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».