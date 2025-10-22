Сперцян раскритиковал поле в Каспийске: «Как будто под водой бегаешь»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян остался недоволен качеством поля в матче с «Динамо Мх».

Краснодарцы победили со счетом 2:0 в 12-м туре РПЛ и делят с «Локомотивом» первое место в таблице.

– Что там с полем в Каспийске вообще? Как бегается, как играется, как дышится?

– Всe очень печально, если честно. Очень тяжeлое поле, оно очень травмоопасное. Но это очень важные очки, поэтому мы рады победе, и надо забыть это.

– Мы привыкли слышать от игроков, от тренеров «тяжeлое поле». А вот это что значит – тяжeлое поле? Оно проваливается, ноги быстро забиваются или как? Или оно просто неровное? Вот в чeм его особенность?

– Было много песка, и оно не держало вообще. То есть железные шипы, не железные – разницы нету. Было очень скользко. И, конечно, как будто ты под водой бегаешь. Просто такие ощущения.