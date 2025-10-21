Два клуба готовы выкупить Пруцева у «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кто заинтересован в трансфере полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, отданного в аренду «Локомотиву».

Хавбек сменил команду в конце августа.

Его статистика: 8 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

Пруцева можно выкупить следующим летом за 6,5 миллиона евро.

«Локомотив» хочет выкупить Пруцева. Мой прогноз про ЦСКА? Если дадут 6,5 млн евро и уговорят парня, ты ведь понимаешь, что сам футболист должен хотеть. ЦСКА готов дать 6,5 млн евро.

Сейчас «Локомотив» вмешался. У него всe получается здесь… Здесь он игрок основы, он получает удовольствие, тренер на него рассчитывает», – заявил Гурцкая.