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Два клуба готовы выкупить Пруцева у «Спартака»

21 октября 2025, 19:19
9

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кто заинтересован в трансфере полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, отданного в аренду «Локомотиву».

  • Хавбек сменил команду в конце августа.
  • Его статистика: 8 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
  • Пруцева можно выкупить следующим летом за 6,5 миллиона евро.

«Локомотив» хочет выкупить Пруцева. Мой прогноз про ЦСКА? Если дадут 6,5 млн евро и уговорят парня, ты ведь понимаешь, что сам футболист должен хотеть. ЦСКА готов дать 6,5 млн евро.

Сейчас «Локомотив» вмешался. У него всe получается здесь… Здесь он игрок основы, он получает удовольствие, тренер на него рассчитывает», – заявил Гурцкая.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак ЦСКА Пруцев Данил Гурцкая Тимур
Комментарии (9)
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Томик
1761066098
А кто его продаёт? Тем более коням сраным.
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Freyd
1761066670
12 минимум
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FWSPM
1761066944
пусть покупают этот игрок в спартаке не заиграет не тот стиль
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oyabun
1761067885
Обойдутся. Смысл усиливать основных соперников?
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Константин-Шапкин-google
1761068426
Бывает так, что не получается в одной команде. Возможно нужно пробовать в другой. Но мне кажется это тренерский вопрос. Он должен видеть место в команде для этого игрока. И объяснять что требуется.
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Fanat1kF
1761070651
В локо здорово вписался
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Январь 59
1761071297
Самая большая беда для игрока , если тренер ставит игрока туда, где он не хочет играть. Сразу вспоминаю Воробьёва, которому Тренеры говорили:"Либо в защите, либо ищи другой клуб". Вот он и нашёл свой клуб, где ему доверяют место в основе в нападении.
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ySS
1761073602
Тренер нашел бы место и варианты игры с Пруцевым в основе, но нынешнему ученику не до этого. План Б, не, не слышал...
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