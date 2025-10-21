Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Станкович прокомментировал окончание месячной дисквалификации

Станкович прокомментировал окончание месячной дисквалификации

Сегодня, 17:56
4

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возвращении на скамейку запасных после отстранения.

  • Серб отбывал месячную дисквалификацию в РПЛ и FONBET Кубке России
  • Его наказали за оскорбление судей.
  • Сегодняшний кубковый матч против «Динамо Мх» станет первым для него после отстранения.

– Успели соскучиться по футболу в этой паузе?

– Я всегда был с ребятами, весь этот период. За исключением 90 минут во время матча, когда я был на трибуне и поддерживал, вместе с ними переживал эти игры.

Конечно, мне не хватало этого. Не хватало быть на расстоянии 20–30 метров от них.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Станкович Деян
Semenycch
1761059574
Чемоданы уже собрал или московские СМИ как обычно врут!
...уефан
1761061585
..."Вы, ещё узнаете, что такое - джаз!" - ответил Станкович...
Plyash
1761074968
Уважаемый , поди набрался разума за месяц ? Или это неизлечимая болезнь ... Ау , Станкович ?
