Станкович прокомментировал окончание месячной дисквалификации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возвращении на скамейку запасных после отстранения.

Серб отбывал месячную дисквалификацию в РПЛ и FONBET Кубке России

Его наказали за оскорбление судей.

Сегодняшний кубковый матч против «Динамо Мх» станет первым для него после отстранения.

– Успели соскучиться по футболу в этой паузе?

– Я всегда был с ребятами, весь этот период. За исключением 90 минут во время матча, когда я был на трибуне и поддерживал, вместе с ними переживал эти игры.

Конечно, мне не хватало этого. Не хватало быть на расстоянии 20–30 метров от них.