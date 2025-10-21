Введите ваш ник на сайте
  Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала – «Спартак»: 21 октября

Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала – «Спартак»: 21 октября

Сегодня, 17:09
1

Стали известны стартовые составы на матч 6 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Динамо» Махачкала и «Спартак». Игра состоится 21 октября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо» Махачкала»: Волк, Аззи И., Аларкон, Ахмедов, Кагермазов, Аззи М., Джабраилов, Ражаб, Зинович, Гаджиев, Мастури.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Спартак»: Помазун, Самошников, Джику, Гузиев, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Добродицкий, Массалыга, Заболотный.

Главный тренер: Деян Станкович

Источник: «Бомбардир»
Bomjipidary
1761057940
Вынесут в одну калитку даги данный Спартак!
