Стали известны стартовые составы на матч 6 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Динамо» Махачкала и «Спартак». Игра состоится 21 октября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо» Махачкала»: Волк, Аззи И., Аларкон, Ахмедов, Кагермазов, Аззи М., Джабраилов, Ражаб, Зинович, Гаджиев, Мастури.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Спартак»: Помазун, Самошников, Джику, Гузиев, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Добродицкий, Массалыга, Заболотный.

Главный тренер: Деян Станкович

