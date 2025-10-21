Станкович прокомментировал волевую победу «Спартака» над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги выигранного матча с «Динамо Мх».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Спартаковцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1 и выиграли кубковую группу.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Увидели в исполнении «Спартака» минимум прессинга. Почему слишком прагматично сыграли?

– Я скучал по вам весь этот месяц. Когда мы прессингуем и проигрываем, появляются вопросы. Сейчас мы не прессинговали и выиграли – тоже вопросы.

На сегодняшнем поле не то что играть, но и ходить было тяжело. Условия одинаковы для обеих команд, возможно, я удивил вас, но мы добились результата.

На поле я не видел, что мы заранее добились результата. Для ребят это была важная игра. Я очень доволен командой.

– Вы сегодня вели себя спокойно. Может быть, стоило эту энергию отдавать всегда?

– Спокойно по отношению к арбитру, энергично по отношению к команде. Возможно, я с вами согласен. Это мой характер, бывают разные ситуации, бывают и ошибки.