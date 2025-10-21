Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) и выиграл группу

Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) и выиграл группу

Сегодня, 19:59
64

«Спартак» на выезде переиграл «Динамо Мх» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Столичная команда пропустила первой, но смогла ответить тремя забитыми мячами.

Набрав три очка, спартаковцы опередили махачкалинцев и выиграли кубковую группу, выйдя в плей-офф с первого места.

Это был первый матч главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после месячной дисквалификации.

Россия. Кубок. Группа C. 6 тур
Динамо Мх - Спартак - 1:3 (1:1)
Голы: 1:0 - Х. Мастури, 25; 1:1 - Маркиньос, 34; 1:2 - Н. Массалыга, 59; 1:3 - И. Дмитриев, 68.
Незабитые пенальти: нет - А. Заболотный, 84.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Динамо Мх
Комментарии (64)
Krics
1761068353
В России нет пока команды лучше СПАРТАКА,ихмо.
Ответить
WE ARE FOR PETER
1761068531
Судейский произвол в пользу Лукойл в действии как всегда
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1761068736
Тушинские сатанисты обрадовались, как же, целое динамо из Махачкалы обыграли с помощью судей!)))
Ответить
Дубина
1761069013
У трех "клонов" помойки лазурной пуканы дымят не по детски!! Всех с победой.
Ответить
VVM1964
1761069370
Всех конечно с победой, но особо праздновать нечего - второстепенный турнир и матч ничего не решающий ! Игра больше походила на товарищеский матч, но победа - есть победа !...
Ответить
slavа0508
1761069960
С Победой парни !!! Но особой радости и нет ...по сути полуофициальный матч ...увы кубок унас совсем деградировал ...
Ответить
ySS
1761071999
С победой, КБ! Дмитриева не сглазить бы...) Питерская коррозия как-то не в полном составе заявилась порадоваться вместе с нами)
Ответить
zigbert
1761072268
С победой болельщики Спартака! Ожидал упорной борьбы но победа оказалась лёгкой. Без ошибок конечно не обошлось,особенно подарок Гузиева. Нельзя так играть последнего защитника. Ну и как тут не отметить гол-красавец Маркиньоса.
Ответить
шахта Заполярная
1761073640
Спартак с победой. Маркиньоса с голом красавцем
Ответить
WE ARE FOR PETER
1761075890
Срамота
Ответить
  • Читайте нас: 