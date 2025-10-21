Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) и выиграл группу

«Спартак» на выезде переиграл «Динамо Мх» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Столичная команда пропустила первой, но смогла ответить тремя забитыми мячами.

Набрав три очка, спартаковцы опередили махачкалинцев и выиграли кубковую группу, выйдя в плей-офф с первого места.

Это был первый матч главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после месячной дисквалификации.