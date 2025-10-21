Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) и выиграл группу

«Спартак» на выезде переиграл «Динамо Мх» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Столичная команда пропустила первой, но смогла ответить тремя забитыми мячами.
Набрав три очка, спартаковцы опередили махачкалинцев и выиграли кубковую группу, выйдя в плей-офф с первого места.
Это был первый матч главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после месячной дисквалификации.
Россия. Кубок. Группа C. 6 тур
Динамо Мх - Спартак - 1:3 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Мастури, 25; 1:1 - Маркиньос, 34; 1:2 - Н. Массалыга, 59; 1:3 - И. Дмитриев, 68.
Незабитые пенальти: нет - А. Заболотный, 84.
Источник: «Бомбардир»