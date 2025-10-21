Защитник «Спартака» встал на защиту Станковича

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о возвращении Деяна Станковича. Главный тренер московской команды 19 сентября был дисквалифицирован на один месяц.

– Станковича месяц не было из-за дисквалификации. Насколько сильно его не хватало?

– Станкович был великим игроком, он хороший тренер. Он многое мне дал, рассказал, как я могу совершенствоваться изо дня в день, так что я думаю, что он полезен для меня. Потому что он играл в Италии, где есть катеначчо! Так что Деян знает, как защищаться, и мне с ним интересно.