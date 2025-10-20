Введите ваш ник на сайте
Червиченко опасается перемен в «Ростове»

Сегодня, 17:51
4

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал перестановки в руководстве «Ростова».

  • Арташес Арутюнянц покинул пост президента клуба, который занимал с 2017 года.
  • Его преемником станет Иван Саввиди.
  • Сообщалось о серьезных финансовых проблемах «Ростова».

– Насколько, по вашему мнению, смена руководства для «Ростова» может быть сейчас трагичной?

– Максимально, если вслед за Арутюнянцем уйдeт Рыскин, а потом и ключевые игроки. За трансферы этих футболистов, как я понимаю, «Ростов» не платил, а получал игроков по каким-то договоренностям.

Я думаю, что в таком случае для «Ростова» будет счастьем, если они удержатся в Премьер-лиге по итогам этого сезона.

– В медиа активно говорят о том, что сменщиком Арутюнянца в «Ростове» станет Саввиди. Насколько ему может быть интересно сейчас развитие клуба?

– Я понятия не имею. Но он уже участвовал в ростовском футболе. В его жизни я чего-то не припоминаю никаких достижений – ни кубков, ни медалей. Всe это происходило без его участия.

Жизнь идeт, люди набираются опыта. Может, он набрался опыта в Греции и хочет перенести его сюда. Мне кажется, это не пойдeт на пользу ростовскому футболу.

– Можно ли назвать работу Арташеса Владимировича в «Ростове» стабильной?

– Стабильная работа – это когда не слухи вокруг тебя распространяются, а когда никто не имеет никаких претензий. Я не припоминаю, чтобы игроки «Ростова» массово обращались в КДК по поводу долгов. Помню, что клубу на какой-то промежуток времени не разрешали регистрировать футболистов.

Иногда такие вещи делаются для того, чтобы взбодрить спонсоров. Давайте не путать такие тактические публичные выступления с тем, что происходит на самом деле. По крайней мере, клуб выступал всe время стабильно и никогда угрозы вылета не было.

Наоборот, команда всe время замахивалась на что-то серьeзное. Вспомните прошлый сезон, финал Кубка России, проигранный по пенальти.

После зимней паузы, думаю, это всe станет просто яркими воспоминаниями для ростовчан.

– С чем связано ваше мнение о Саввиди, если сейчас он ассоциируется со стабильностью и финансовыми вливаниями?

– Я не знаю, у кого что с чем ассоциируется, но финансовое вливание – это не обязательно успех. Посмотрите на «Спартак»: сколько денег влито и какое место он занимает. А «Ростову» предстоит серьeзная реновация.

Может, Саввиди достанет из кармана 30-40-50 миллионов евро и заплатит за новых игроков и поставит какого-то тренера. Хотя я слышал про Кержакова, и это просто смех. Но если оставят этого тренера [Альбу], тогда возможно всe будет развиваться так же.

Но я так понимаю, что в «Ростове» всe снесут до основания, по революционному принципу. Это приведeт «Ростов» к Первой лиге.

– С чем могут быть связаны эти перемены? Неужели можно сказать, что Савидди отжал клуб у Арутюнянца?

– Слушайте, пришeл новый губернатор и новые кланы, которые были вокруг него. Надо понимать, что это такой регион, там все друг друга подсиживают, все наушничают, все друг другу пытаются немного нагадить. Это реальность, в которой всегда там все живут.

Пришли новые люди и решили, что это для них хорошая возможность напомнить о себе, или губернатору свой флаг повесить. Мы же видим, что губернатор Самарской области исполняет. Может, этому такой же славы захотелось. Я не знаю. Но вот эту движуху кто-то же для чего-то делает.

Надо жить в Ростове, чтобы понимать, для чего кому-то это надо. Кто-то хочет за счeт клуба какие-то свои вопросы решать.

Когда ты руководишь футбольным клубом, ты общаешься с людьми, выходишь на один уровень с владельцами других команд. Ты вроде с ними обсуждаешь футбол, а потом с футбола перескакиваешь на свои бизнес-вопросы.

И так эта схема, наверное, везде работает. Футбольный клуб для кого-то – инструмент для повышения своего статуса.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Ростов Червиченко Андрей
