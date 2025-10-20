Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист объяснил, почему обратился к Галактионову по имени без отчества

Журналист объяснил, почему обратился к Галактионову по имени без отчества

Сегодня, 16:38
6

Журналист 3G Sports Валерий Абросимов прокомментировал инцидент с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым.

  • Корреспондент обратился к Галактионову по имени.
  • Тренеру это не понравилось, он попросил обращаться по имени-отчеству.
  • Инцидент произошел на пресс-конференции после победы «Локо» над ЦСКА (3:0).

«У меня не было никакой мысли кого-то дискриминировать или намеренно вывести на эмоции. Я просто забыл отчество, и именно в этом моя ошибка.

После пресс-конференции мы вместе с пресс-атташе «Локомотива» разобрали всю ситуацию, спокойно обсудили произошедшее и пожали руки. Никаких обид ни с одной, ни с другой стороны не осталось.

Единственное, что непонятно – зачем другие журналисты с большим опытом работы стали поднимать эту тему на других пресс-конференциях и спрашивать тренеров об этом случае. Всe уже давно выяснено, и нет никакого повода для обсуждения.

Хочется, чтобы мы все оставались профессионалами и сосредоточились на футболе, а не на поиске поводов для лишних эмоций», – заявил Абросимов.

Еще по теме:
РПЛ потроллила Галактионова, требующего называть его по отчеству 1
Галактионов объяснил свое поведение на пресс-конференции после матча с ЦСКА 16
60-летний Осинькин ответил, можно ли к нему обращаться «Игорь» 10
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OldenVad
1760968441
Вот и мне не понятно зачем раздувать. Больше поговорить не о чем?
Ответить
acor94
1760969102
А бомба молодцы. Пишут без отчества про Михмихыча))
Ответить
Цугундeр
1760971165
)) Так малолетнее г.вно вошло в аналы (и в каналы) на неделю.)
Ответить
subbotaspartak
1760972961
...Хочется, чтобы мы все оставались профессионалами и сосредоточились на футболе,.... Кто это вы? Сколько вас, "профессионалов" вокруг футбола? И на... то есть зачем вы все нужны?
Ответить
rash1959
1760977617
Откуда там журналисты? Набрали писарей по объявлению.
Ответить
andr45
1760978006
«Журналист объяснил ...» В заголовке принципиальная ошибка) В России нет журналистики) Или дикторы-пропагандисты, или желтые щелкоперы( И обоих роднит продажность.
Ответить
Главные новости
Акинфеев – о Капелло в сборной России: «Карал просто нещадно»
20:33
1
Абаскаль отреагировал на критику Мостового
20:20
1
Тренер «ПСЖ» Энрике встал на защиту конкурента Сафонова
20:00
4
Пономарев высказался об уходе Станковича из «Спартака» в сборную Сербии
19:50
«Дальше будет только хуже»: Гурцкая – о Карпине в «Динамо»
19:30
2
Глушаков предложил «Спартаку» российского тренера
19:19
7
У команды Юрана месяц нет побед
19:10
6
Суд вынес решение по апелляции «Крыльев», с которых взыскали более 900 миллионов рублей
19:00
2
Сафонов не говорил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб
18:35
2
Реакция Мостового на приглашение пройти тренерскую стажировку в европейском клубе
18:27
7
Все новости
Все новости
Бородин ответил, кто талантливее – Аршавин или Батраков
20:08
1
37-летний Дзюба сделал больше всех пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ
19:40
1
Глушаков предложил «Спартаку» российского тренера
19:19
7
Суд вынес решение по апелляции «Крыльев», с которых взыскали более 900 миллионов рублей
19:00
2
«Спартак» назвали «хедлайнером РПЛ по провальным трансферам»
18:43
11
Реакция Мостового на приглашение пройти тренерскую стажировку в европейском клубе
18:27
7
Шпилевский из «Пари НН» повторил тренерский антирекорд чемпионата России
18:18
1
Червиченко опасается перемен в «Ростове»
17:51
4
Баринов может продолжить карьеру за пределами Европы
17:41
5
Экс-советник Федуна усомнился в перспективах Спаллетти в «Спартаке»
17:17
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»
16:56
1
Журналист объяснил, почему обратился к Галактионову по имени без отчества
16:38
6
Мостовой высказался о будущем тренере «Спартака»
16:29
5
Названы три топ-клуба Европы, следящие за Батраковым
16:16
6
«Пари НН» повторил антирекорд чемпионата России
16:04
Клопп отказал «Спартаку»: «Без шансов»
15:54
7
Червиченко – о будущем тренере «Спартака»: «Он нужен Кахигао, чтобы удобнее было тратить деньги»
15:15
8
РПЛ потроллила Галактионова, требующего называть его по отчеству
15:07
4
Абаскаль потребовал от «Спартака» стать чемпионом
14:48
7
Только два игрока РПЛ в 21-м веке забивали в 5 московских дерби подряд
14:38
1
ФотоСпартаковец Маркиньос объяснил, зачем подворачивает шорты
14:14
4
Батраков повторил рекорд Жо и Кержакова
13:45
2
Черданцев: «Кто такая тетя Раиса?»
13:27
10
Галактионов объяснил свое поведение на пресс-конференции после матча с ЦСКА
13:13
21
Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы
13:08
3
Сычев оценил шансы «Локомотива» на чемпионство
12:50
1
Губерниев оценил шансы России на возвращение в международный футбол
12:25
Газзаев назвал команду с «очень серьезной заявкой» на чемпионство в РПЛ
12:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 