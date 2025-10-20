Журналист объяснил, почему обратился к Галактионову по имени без отчества

Журналист 3G Sports Валерий Абросимов прокомментировал инцидент с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым.

Корреспондент обратился к Галактионову по имени.

Тренеру это не понравилось, он попросил обращаться по имени-отчеству.

Инцидент произошел на пресс-конференции после победы «Локо» над ЦСКА (3:0).

«У меня не было никакой мысли кого-то дискриминировать или намеренно вывести на эмоции. Я просто забыл отчество, и именно в этом моя ошибка.

После пресс-конференции мы вместе с пресс-атташе «Локомотива» разобрали всю ситуацию, спокойно обсудили произошедшее и пожали руки. Никаких обид ни с одной, ни с другой стороны не осталось.

Единственное, что непонятно – зачем другие журналисты с большим опытом работы стали поднимать эту тему на других пресс-конференциях и спрашивать тренеров об этом случае. Всe уже давно выяснено, и нет никакого повода для обсуждения.

Хочется, чтобы мы все оставались профессионалами и сосредоточились на футболе, а не на поиске поводов для лишних эмоций», – заявил Абросимов.