Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клопп прокомментировал кризис «Ливерпуля», проигравшего четыре матча подряд

Клопп прокомментировал кризис «Ливерпуля», проигравшего четыре матча подряд

Сегодня, 14:28

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о проблемах команды в этом сезоне.

  • Летом мерсисайдский клуб потратил на трансферы 482,9 млн евро.
  • В АПЛ они идут на 4-м месте с 15 очками в 8 турах.
  • У «Ливерпуля» действующая серия из 4 поражений подряд.

«Исак – потрясающий форвард, Экитике – отличный игрок, Вирц – невероятный талант. Всем, кто плохо говорит о нем, придется взять свои слова назад.

Состав «Ливерпуля» очень хорош. Если бы молодой центральный защитник [Джованни Леони] не травмировался, состав был бы идеальным. Два отличных левых защитника, суперзащитник справа.

Так что переживать за «Ливерпуль» не надо. С ним все будет в порядке», – заявил Клопп.

Еще по теме:
Карпин назвал тренера, чьи футбольные идеи ему нравятся 2
Мхитарян заявил, что Клопп должен ему 50 евро 1
Ибрагимович назвал четырех тренеров, изменивших современный футбол
Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Абаскаль потребовал от «Спартака» стать чемпионом
14:48
Только два игрока РПЛ в 21-м веке забивали в 5 московских дерби подряд
14:38
Клопп прокомментировал кризис «Ливерпуля», проигравшего четыре матча подряд
14:28
Батраков повторил рекорд Жо и Кержакова
13:45
1
Галактионов объяснил свое поведение на пресс-конференции после матча с ЦСКА
13:13
12
Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы
13:08
2
Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами
12:37
2
Газзаев назвал команду с «очень серьезной заявкой» на чемпионство в РПЛ
12:13
4
Фото«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке 1982 года
12:08
Известен фаворит на победу в РПЛ после 12 туров
11:40
3
Все новости
Все новости
Аморим прокомментировал победу «МЮ» над «Ливерпулем»
11:00
1
Слот прокомментировал четыре поражения «Ливерпуля» подряд
10:33
АПЛ. Гол Магуайра принес «МЮ» победу над «Ливерпулем» в гостях (2:1), у «красных» 4 поражения подряд впервые с 1987 года
Вчера, 20:29
3
Терри – о выдворении Абрамовича из «Челси»: «Это отвратительно»
Вчера, 11:20
3
АПЛ. Гол Троссарда принес «Арсеналу» победу в дерби (1:0) и выход на 1-е место
18 октября
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Эвертон» (2:0) благодаря дублю Холанда и вышел в лидеры
18 октября
1
В АПЛ случилась самая быстрая отставка в истории
18 октября
1
АПЛ. «Челси» разгромил в гостях «Форест» (3:0) и поднялся в топ-4, у Нету 1+1
18 октября
Гвардиола назвал конкретный год, когда задумается о паузе в карьере
18 октября
1
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
17 октября
2
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
17 октября
Капитан «Арсенала» пропустит еще семь матчей
13 октября
33-летний Уилшир возглавит английский клуб
13 октября
Зинченко предложил революционное изменение в правилах футбола
12 октября
9
Подсчитано, сколько «МЮ» потратил на неустойки тренерам
10 октября
Мхитарян рассказал о конфликте с Моуринью
10 октября
3
«Наполи» рассмотрит аренду полузащитника сборной Англии у «Манчестер Юнайтед»
10 октября
ФотоОбъявлен лучший игрок месяца в АПЛ
10 октября
В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на новость о продаже клуба
10 октября
Скоулз спрогнозировал увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»: «Вопрос времени»
8 октября
Игрок из Нидерландов хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради попадания на ЧМ-2026
8 октября
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Брентфорд» (1:0) благодаря голу Холанда
5 октября
АПЛ. «Челси» на 96-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» (2:1)
4 октября
2
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд», «Арсенал» выиграл дерби у «Вест Хэма»
4 октября
Аморим сделал угрожающее заявление для соперников «МЮ»
4 октября
2
Смертин охарактеризовал Лэмпарда: «Сильно отличается от Терри»
3 октября
Фото«Манчестер Сити» продлил контракт с игроком сборной Бразилии
3 октября
1
Смертин вспомнил розыгрыш от Терри: «Я чуть не обосрался»
3 октября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 