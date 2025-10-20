Клопп прокомментировал кризис «Ливерпуля», проигравшего четыре матча подряд

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о проблемах команды в этом сезоне.

Летом мерсисайдский клуб потратил на трансферы 482,9 млн евро.

В АПЛ они идут на 4-м месте с 15 очками в 8 турах.

У «Ливерпуля» действующая серия из 4 поражений подряд.

«Исак – потрясающий форвард, Экитике – отличный игрок, Вирц – невероятный талант. Всем, кто плохо говорит о нем, придется взять свои слова назад.

Состав «Ливерпуля» очень хорош. Если бы молодой центральный защитник [Джованни Леони] не травмировался, состав был бы идеальным. Два отличных левых защитника, суперзащитник справа.

Так что переживать за «Ливерпуль» не надо. С ним все будет в порядке», – заявил Клопп.