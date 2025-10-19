Кержаков ждет предложений от двух клубов РПЛ

Появились подробности возможного назначения Александра Кержакова в «Урал».

«Кержаков прилетал в Екатеринбург и общался с президентом «Урала» Григорием Ивановым на предмет работы в клубе. Иванов показал специалисту базу и инфраструктуру команды.

Однако решающее слово остаeтся за главой совета директоров уральского клуба Дмитрием Пумпянским, который пока выступает за Мирослава Ромащенко. Кроме того, сам Кержаков не готов сразу принять команду из-за семейного фактора.

Стороны могут вернуться к переговорам чуть позже. Также Кержаков ждeт гипотетических вариантов с «Пари НН» и «Ростовом» в РПЛ.

В «Урале» отрабатывается шорт-лист в случае отставки Ромащенко. В него, в частности, входит экс-тренер «Краснодара», «Арсенала и «Ахмата» Александр Сторожук», – написал источник.