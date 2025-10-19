Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кержаков ждет предложений от двух клубов РПЛ

Сегодня, 10:42

Появились подробности возможного назначения Александра Кержакова в «Урал».

«Кержаков прилетал в Екатеринбург и общался с президентом «Урала» Григорием Ивановым на предмет работы в клубе. Иванов показал специалисту базу и инфраструктуру команды.

Однако решающее слово остаeтся за главой совета директоров уральского клуба Дмитрием Пумпянским, который пока выступает за Мирослава Ромащенко. Кроме того, сам Кержаков не готов сразу принять команду из-за семейного фактора.

Стороны могут вернуться к переговорам чуть позже. Также Кержаков ждeт гипотетических вариантов с «Пари НН» и «Ростовом» в РПЛ.

В «Урале» отрабатывается шорт-лист в случае отставки Ромащенко. В него, в частности, входит экс-тренер «Краснодара», «Арсенала и «Ахмата» Александр Сторожук», – написал источник.

  • В 2020-2021 годах Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».
  • Тренер без работы год – в 2024 году покинул «Кайрат».
  • В РПЛ Кержаков тренировал «Пари НН» в 2021-2022 годах.

Еще по теме:
«Урал» близок к назначению легенды сборной России 3
Кержаков предложил себя клубам Первой лиги
Кержаков назвал двух лучших российских нападающих в данный момент 2
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Нет слов»: Ледяхов – о новом тренере «Спартака»
11:05
2
Раскрыт самый большой страх Роналду
10:48
1
Кержаков ждет предложений от двух клубов РПЛ
10:42
Сафонов хочет как можно быстрее покинуть «ПСЖ»
10:28
5
ВидеоВоробьев рассчитывает на премию Пушкаша за свой феноменальный гол
10:17
10
ВидеоИгрок «Спартака» забил прямым ударом с углового
09:56
3
ВидеоГалактионов прокомментировал фантастический гол Воробьева
09:22
1
38-летний Месси оформил хет-трик в последнем матче регулярки МЛС и стал лучшим бомбардиром
09:12
1
Спасение «Спартака», «Локо» разгромил ЦСКА, сумасшедший гол Воробьева, «ПСЖ» избавляется от Сафонова и другие новости
00:55
Реакция Губерниева на 3:0 «Локо» против ЦСКА
00:35
5
Все новости
Все новости
Шпилевский: «Грандов тренировать легко, а в командах вроде «Пари НН» и проявляется тренерское качество»
11:46
Назван лучший форвард России прямо сейчас
11:36
Мостовой прокомментировал 3:0 «Локо» против ЦСКА
11:26
ВидеоРадимов привел аргументы, почему супергол Воробьева залетел не случайно
10:33
1
Видео«Что здесь такого, я и сам пробовал так бить»: Мостовой – о космическом голе Воробьева
09:46
3
Спартаковец Ву: «Пушкина не знаю, но знаю Путина – его все знают»
09:41
1
Видео«Дима так и хотел»: Батраков – о суперголе Воробьева
09:35
Ледяхов описал игру «Спартака» против «Ростова» одним прилагательным
09:29
1
ВидеоГалактионов прокомментировал фантастический гол Воробьева
09:22
1
Реакция Губерниева на 3:0 «Локо» против ЦСКА
00:35
5
Бабичу предрекли скорый уход из «Спартака»
00:15
5
Глава РЖД конкретно сформулировал задачу «Локомотива»
00:05
ВидеоЧелестини прокомментировал результативную ошибку Торопа в матче с «Локо»
Вчера, 23:55
1
Мостовой отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом»
Вчера, 23:25
7
Галактионов прокомментировал 3:0 «Локо» против ЦСКА
Вчера, 22:48
6
Челестини прокомментировал 0:3 от «Локомотива»
Вчера, 22:35
6
ВидеоВоробьев высказался о своем сумасшедшем голе ЦСКА
Вчера, 22:19
6
Барко описал ничью «Спартака» с «Ростовом» одним прилагательным
Вчера, 22:03
1
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:44
3
РПЛ. «Локомотив» разобрался с ЦСКА (3:0) и вышел на 1-е место
Вчера, 21:43
129
Заявление «Спартака» по травме Бабича: игрок выбыл надолго
Вчера, 21:30
16
Реакция болельщиков «Спартака» на ничью с «Ростовом»
Вчера, 21:06
12
ВидеоДевушка Пиняева описала фантастический гол «Локо» одним матерным словом
Вчера, 20:53
18
Видео«Локо» забил ЦСКА «величайший гол в истории РПЛ»
Вчера, 20:44
48
ФотоБатраков шокировал новым имиджем
Вчера, 20:22
13
ВидеоБатраков открыл счет в дерби шикарным дальним ударом
Вчера, 20:14
9
ВидеоЛовчев описал гол Барко «Ростову» одним прилагательным
Вчера, 20:06
3
Тренер «Спартака»: «В прошлом сезоне начало тоже было не лучшим, а после набрали ход»
Вчера, 19:56
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 