Галактионов прокомментировал фантастический гол Воробьева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о голе Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА (3:0).

«Естественно, мы были рады и довольны тем, что мы забили. Я уже сказал, что [нападающий «Локомотива» Дмитрий] Воробьев зряче пробил внешней стороной стопы, увидел, что вратарь вышел из ворот и наказал его за ошибку.

Свалился мяч, не свалился, нам сложно говорить. Мы рады», – сказал Галактионов.