Семак прокомментировал ситуацию с Жерсоном, который несчастлив в России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вновь высказался о ситуации с Жерсоном.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник несчастлив в России и хочет вернуться домой.

– Он что сам это говорит? Когда скажет, тогда и будем это обсуждать.

– То есть все это выдумки?

– А вы как думаете? Вы не представляете, сколько журналистов пишут вещи, совершенно не сопоставимые с реальностью. Я не знаю, зачем они это делают.

– Хоть вы слышали от него или его представителей, что ему что-то в России не нравится?

– Ни разу такого не было. Ни от него, ни от его отца, который абсолютно доволен и счастлив.