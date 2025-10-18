Семак прокомментировал ситуацию с Жерсоном, который несчастлив в России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вновь высказался о ситуации с Жерсоном.
Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник несчастлив в России и хочет вернуться домой.
– Он что сам это говорит? Когда скажет, тогда и будем это обсуждать.
– То есть все это выдумки?
– А вы как думаете? Вы не представляете, сколько журналистов пишут вещи, совершенно не сопоставимые с реальностью. Я не знаю, зачем они это делают.
– Хоть вы слышали от него или его представителей, что ему что-то в России не нравится?
– Ни разу такого не было. Ни от него, ни от его отца, который абсолютно доволен и счастлив.
- Жерсон не играет с 23 августа. До этого провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- «Зенит» купил футболиста в июле у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
- У Жерсона 14 матчей за Бразилию, гол.
Источник: Sport24