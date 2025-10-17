Реакция Радимова на резонансное высказывание Станковича

Владислав Радимов оценил мнение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича о критике в его адрес.

Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».

«Уже другого тренера съели бы 100 раз, но у Деяна до сих пор есть запас доверия и терпения.

Проблема Станковича в том, что он умудряется обратить всю любовь против себя. Своими высказываниями, поведением и красными карточками», – сказал Радимов.