Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Ивичу

«Спартак» сохраняет интерес к экс-тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу.

Через посредников клуб РПЛ сделал сербскому специалисту конкретное предложение – контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,2 миллиона евро в год.

Еще 1,5 миллиона евро спартаковцы готовы выделить на оклады помощников Ивича. Также пообещали солидные бонусы за медали чемпионата и победу в FONBET Кубке России.