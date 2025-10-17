Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Ивичу

«Спартак» сохраняет интерес к экс-тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу.
Через посредников клуб РПЛ сделал сербскому специалисту конкретное предложение – контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,2 миллиона евро в год.
Еще 1,5 миллиона евро спартаковцы готовы выделить на оклады помощников Ивича. Также пообещали солидные бонусы за медали чемпионата и победу в FONBET Кубке России.
- Ивич сейчас возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ.
- Он тренировал «Краснодар» с января 2023 года по март 2024 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова