Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Ивичу

Сегодня, 19:19
6

«Спартак» сохраняет интерес к экс-тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу.

Через посредников клуб РПЛ сделал сербскому специалисту конкретное предложение – контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,2 миллиона евро в год.

Еще 1,5 миллиона евро спартаковцы готовы выделить на оклады помощников Ивича. Также пообещали солидные бонусы за медали чемпионата и победу в FONBET Кубке России.

  • Ивич сейчас возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ.
  • Он тренировал «Краснодар» с января 2023 года по март 2024 года.

Еще по теме:
Ловчев предложил «Спартаку» двух кандидатов на пост гендиректора 1
ЭСК РФС вынесла вердикт по судейству в дерби ЦСКА – «Спартак» 11
Черчесов высказался об отказе «Спартака» от российских тренеров 2
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига Спартак Аль-Айн Ивич Владимир Кахигао Франсис
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1760718663
нужны ещё бонусы за вредность, тарасофку, дезеувщину, испорченную психику.
Ответить
edw7777
1760718912
Думаю, что Ивич - это будет очень серьезно.
Ответить
...уефан
1760719367
...ага, и Ванье Карпичу лям в год, как стенографистке на переговорах...
Ответить
Desma
1760719861
Очередная сенсация от Ваньки Карпа.
Ответить
alefreddy
1760720846
а сам то он знает куда зовут
Ответить
subbotaspartak
1760720979
Очередной ...вич... тьфу на вас (нас) ещё раз...
Ответить
Главные новости
Черчесов проявил вопиющую бестактность в общении с журналистом
21:35
1
Реакция Радимова на резонансное высказывание Станковича
21:30
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
21:21
Форвард сборной России заинтересовал два турецких клуба
20:55
Мусаев объяснил, как Сафонов помог «ПСЖ» выиграть требл
20:44
2
Кахигао саботировал переговоры «Спартака» с основным кандидатом на замену Станковичу
20:32
3
Вердикт ЭСК РФС по пенальти в матче «Акрон» – «Зенит»
20:16
5
Экс-спартаковец Мор: «После квадратов Романцева блевали даже самые выносливые»
19:57
5
«Локомотив» думает о выкупе Пруцева – раскрыта сумма
19:30
7
Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Ивичу
19:19
6
Все новости
Все новости
Экс-динамовец Кураньи ответил на вопрос о переходе сына в «Спартак»
21:09
Кахигао саботировал переговоры «Спартака» с основным кандидатом на замену Станковичу
20:32
3
Вердикт ЭСК РФС по пенальти в матче «Акрон» – «Зенит»
20:16
5
Экс-спартаковец Мор: «После квадратов Романцева блевали даже самые выносливые»
19:57
5
Опубликована тройка финалистов премии «Джентльмен года»
19:45
3
«Локомотив» думает о выкупе Пруцева – раскрыта сумма
19:30
7
Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Ивичу
19:19
6
Глушакову посоветовали не быть Мостовым: «При всем уважении»
19:10
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в дерби «Динамо» – «Локомотив»
19:00
2
Ловчев предложил «Спартаку» двух кандидатов на пост гендиректора
18:51
7
Смолова позвали в клуб МЛС
18:35
4
ЭСК РФС вынесла вердикт по судейству в дерби ЦСКА – «Спартак»
18:27
22
Реакция Талалаева на слова Ташуева о сходстве с Гвардиолой
18:18
6
Экс-тренер «Факела» Пятибратов отказал клубам из Армении и Казахстана
18:06
Семак прокомментировал состояние Жерсона, пропустившего два месяца
17:54
4
Черчесов высказался об отказе «Спартака» от российских тренеров
17:45
3
Мостовой объяснил, как оказался в офисе «Спартака»
17:19
6
Ловчев оценил назначение экс-директора ЦСКА в «Спартак»
17:08
Мелехин назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
16:43
Кураньи раскрыл, на какую сумму ограбили его дом в Штутгарте
16:29
2
Радимов встал на защиту «Зенита»: «Некоторые комментарии просто не могу понять»
15:59
15
Семак назвал двух игроков «Зенита», получивших травмы в сборных
15:39
5
Сперцяна после расистского скандала убрали из претендентов на премию «Джентльмен года»
15:30
38
Где смотреть матч «Локомотив» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
15:03
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
15:01
Реакция Ловчева на резонансное высказывание Станковича
15:00
3
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
14:59
Где смотреть матч «Пари НН» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
14:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 