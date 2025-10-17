ЭСК РФС признала судейскую ошибку в дерби «Динамо» – «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия РФС проанализировала спорный пенальти в матче 11-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

Дерби судил Кирилл Левников.

«Локо» победил со счетом 5:3.

Динамовцы обратились в ЭСК из-за пенальти в конце первого тайма.

Момент на 38-й минуте: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Динамо» (Москва) после видеопросмотра

Решение комиссии: судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» (Москва) после просмотра монитора

Голосование: единогласно

Мотивировка: нарушения правил со стороны защитника «Динамо» Хуана Касереса против нападающего «Локомотива» Александра Руденко не было, несмотря на контакт руками со спиной соперника. Этот контакт не повлиял на возможность атакующего игрока продолжить движение, а его падение не было следствием данного воздействия.

ВАР ошибочно подготовил ракурс, который продемонстрировал судье. Он не использовал наилучший повтор, который бы позволил правильно оценить интенсивность и силу воздействия защитника на нападающего.