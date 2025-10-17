Введите ваш ник на сайте
Назначены арбитры на матчи 12-го тура РПЛ

Сегодня, 12:26
4

РФС объявил имена судей на матчи 12-го тура РПЛ.

Встречу «Локомотив» – ЦСКА рассудит Иван Абросимов.

18 октября (суббота)

«Пари НН»«Акрон»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.

«Крылья Советов»«Оренбург»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Андрей Образко, Максим Белокур; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак»«Ростов»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо Мх»«Краснодар»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

19 октября (воскресенье)

«Сочи»«Зенит»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин»«Балтика»: судья – Иван Сараев. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Эдуард Малый.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Цугундeр
1760693867
)) "Вижу на ВАРрре. Сергей Карасё.ё.ёв Нахирпослали ,но он тему просёк" (с) ну, почти Лодочник.)
Ответить
...уефан
1760694023
...твою ж дивизию! Карась на Кукане...
Ответить
NewLife
1760695938
Опять Кукурась на Спартак((
Ответить
Литейный 4 (returned)
1760696321
Кукуя с Карасём знают где подзаработать. В свинарне им всегда прёт. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Ямаля не наказали за опоздание – игроки «Барсы» недовольны этим решением
13:28
Кураньи назвал очень сильного российского футболиста, который не реализовался
12:56
«Спартак» контактировал с бывшим главным тренером «Зенита»
12:42
4
Кураньи рассказал о жестком конфликте с Черчесовым
12:15
1
Известна причина, почему «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире Эль Класико
11:42
10
Семак отреагировал на шутливое название «Зенита» среди болельщиков
11:32
8
Экс-директор «Спартака» отреагировал на скандальные слова Станковича про русских
11:21
2
Кураньи перечислил футболистов, с которыми любил выпить в России
11:18
5
Подсчитано, когда Роналду забьет 1000-й гол в карьере
10:47
2
Барко хочет покинуть «Спартак» по семейным обстоятельствам
10:32
18
Все новости
Черчесов предложил ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ
13:15
1
Аленичев выявил проблему в «Спартаке»
13:08
2
ФотоНазначены арбитры на матчи 12-го тура РПЛ
12:26
4
Мостовой сделал прогноз на «Локомотив» – ЦСКА
12:22
3
Романцев ответил на слова Семака про судей
11:57
2
Семак отреагировал на шутливое название «Зенита» среди болельщиков
11:32
7
Экс-директор «Спартака» отреагировал на скандальные слова Станковича про русских
11:21
2
Кураньи перечислил футболистов, с которыми любил выпить в России
11:18
5
Названы три российских футболиста, которые могут уехать в Европу
11:00
1
Барко хочет покинуть «Спартак» по семейным обстоятельствам
10:32
18
Бурлак назвал причину, по которой «Локо» не может стать чемпионом
10:27
Талалаев высказался о расистском скандале вокруг Сперцяна
10:12
2
«Когда-нибудь все хорошее кончается»: «Губерниев сделал прогноз на «Локо» – ЦСКА
10:06
«Нас повезли на перестрелку с полицией»: Кураньи вспомнил свой первый день в России
09:50
Семак назвал идеальный формат лимита в РПЛ
09:36
1
Экс-тренера «Зенита» удивили слова Станковича: «Русские люди – просто потрясающие»
09:18
4
Черчесов объяснил решение возглавить «Ахмат»
08:59
Кураньи тремя словами охарактеризовал Дзюбу
08:39
Семака призвали уйти из «Зенита»: «Что нового он может дать команде?»
00:48
4
Пономарев – о новом топ-менеджере «Спартака»: «Кто это такой вообще?»
00:24
5
Радимов – о кадровом решении «Спартака»: «Первый раз я не могу объяснить, что это значит»
Вчера, 23:37
6
Глушаков поспорил с Кокориным насчет российских команд в еврокубках
Вчера, 22:55
2
Червиченко похвалил «Спартак» за кадровое решение
Вчера, 22:44
7
Аршавин подвел итоги конфликта Сперцяна и Ндонга
Вчера, 22:10
5
Ташуев раскритиковал «Спартак»: «Я в шоке, если честно, что это такое?»
Вчера, 21:35
15
Губерниев пожалел Кокорина: «Он просто глупец»
Вчера, 20:59
6
Алексей Миранчук ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»
Вчера, 20:50
Ловчев одним словом описал состав «Спартака»
Вчера, 20:32
5
