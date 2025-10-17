Бурлак назвал причину, по которой «Локо» не может стать чемпионом

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак оценил игру команды в этом сезоне. По его мнению, клуб не может претендовать на чемпионство из-за плохой обороны.

– «Локомотив» сможет претендовать на чемпионство с такой игрой в обороне?

– В обороне «Локомотив» ищет и не может найти оптимальное сочетание, меняют игроков постоянно. Эта проблема у «Локомотива» тянется уже давно. Постоянная ротация не добавляет плюсов. Атака – это хорошо, но чемпионаты выигрывает оборона, сбалансированность.

У нас сложный чемпионат. Было время, когда «Краснодар» был явным фаворитом по игре, но чуть-чуть забуксовал. В какой-то момент «Спартак» выдал, но опять забуксовал. Есть шесть команд, и любая из них может выиграть чемпионат. Атака у «Локомотива» действительно хорошая. Сейчас сложно сказать, кто явный фаворит в чемпионате. Фаворитами уже были «Зенит» и «Краснодар», в данный момент ЦСКА хорошо выглядит, но вопрос – как они будут на дистанции?

– Удастся оставаться лучшим нападением лиги до зимы?

– Да. Главное – без травм. У Лeхи Батракова идeт, у Воробьeва идeт, Комличенко выходит – забивает. Бакаев, Руденко, Пиняев может подтянуться. Поэтому вполне возможно. Тут вопрос в том, что когда у тебя идeт игра, а потом перерыв на матчи сборной, он может тебя «выбить». Дальше три-четыре тура, ноябрьские матчи сборной будут, а потом перерыв. После перерыва всe может поменяться.