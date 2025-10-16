Ташуев раскритиковал «Спартак»: «Я в шоке, если честно, что это такое?»

Сергей Ташуев крайне недоволен тем, что «Спартак» игнорирует российских тренеров.

«Такое ощущение, что Станкович уже сам хочет потихоньку уйти, раз такие вещи начал говорить. Мы и так переживаем за себя, мы живем в этой стране.

Почему работаем не мы, а другие тренеры, приезжающие? Тот же «Спартак» идет по накатанной дорожке и берет только иностранцев. Это априори неправильно.

Я не говорю о том, хорошие это или плохие специалисты. Но почему не пробовать российских тренеров? Я этого не понимаю, я в шоке, если честно.

Кто угодно, но не россиянин. Что это такое? Уже до смешного доходит, Кахигао заявляет, что русских не будет, только иностранцы. Это же несерьезно», – сказал Ташуев.