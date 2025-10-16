Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Ташуев раскритиковал «Спартак»: «Я в шоке, если честно, что это такое?»

Ташуев раскритиковал «Спартак»: «Я в шоке, если честно, что это такое?»

Сегодня, 21:35
6

Сергей Ташуев крайне недоволен тем, что «Спартак» игнорирует российских тренеров.

«Такое ощущение, что Станкович уже сам хочет потихоньку уйти, раз такие вещи начал говорить. Мы и так переживаем за себя, мы живем в этой стране.

Почему работаем не мы, а другие тренеры, приезжающие? Тот же «Спартак» идет по накатанной дорожке и берет только иностранцев. Это априори неправильно.

Я не говорю о том, хорошие это или плохие специалисты. Но почему не пробовать российских тренеров? Я этого не понимаю, я в шоке, если честно.

Кто угодно, но не россиянин. Что это такое? Уже до смешного доходит, Кахигао заявляет, что русских не будет, только иностранцы. Это же несерьезно», – сказал Ташуев.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей
NewLife
1760641100
Знатоку иностранных слов (без понимания их смысла) Ташуеву хочу напомнить, что болтун - находка для шпиона, а также спросить: почему назначения иностранных тренеров "априори" неправильно.
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1760641236
На откатах и неустойках живут вот и выгодно
Ответить
timon2401
1760641695
Вот интересно, Ташуев на иномарке ездит или на отечественном авто???? Что за глупость… Наши без работы, а «Спартак» (частный клуб) иностранцев приглашают… Да потому что с иностранцами 50/50 на удачу, а вот с такими, как Ташуев, сменивший за 27 лет 20 команд, 100% мимо!!!
Ответить
FCSpartakM
1760641975
ну что было здравого в вью у Станка, так это отношение к иностранным тренерам. Тут постоянно нудят про отечественных специалистов. Станковича уже год выгоняют, а Валере дайте поработать. Зачем убрали Юрана, проигравшего игр 7 подряд и поставили Илича. Абаскаль дно, а Сережа Семак на равне с Романцевым и тд, и тп. Надо работать безошибочно, чтобы тебя ценили, иначе с г сожрут.
Ответить
  • Читайте нас: 