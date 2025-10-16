Романцев сделал неожиданное заявление о сотрудничестве с «Пари НН»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что никогда не был советником в «Пари НН».

С декабря 2023 года считалось, что стороны сотрудничают.

– Вы были и остаeтесь советником в «Пари НН»?

– Никогда им не был. Я приезжал общаться с губернатором и со спартаковскими болельщиками. Кто-то пишет. Если это кому-то приятно, то мне всe равно. Ради бога.

Я с уважением и симпатией отношусь к команде «Пари НН». У нас хорошие отношения с губернатором. Во-вторых, там работали Юран и Ананко. А так, я никакого отношения к «Пари НН» не имею.

Не знаю, что сейчас происходит с командой. Я не знаю Шпилевского.