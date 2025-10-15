Орлов посоветовал Семаку замену для Соболева: «Он превосходит по всем футбольным компонентам»

Геннадий Орлов считает, что «Зенит» без Александра Соболева будет эффективнее в атаке.

«Для себя Соболев молодец, он старается, начал забивать. Но в команде есть Лусиано, который явно мастеровитее и техничнее Соболева, превосходит его по всем футбольным компонентам.

Он хорошо играет головой, видит поле лучше, может действовать в одно касание. И он показывал все это сразу, как пришел в «Зенит».

И если бы Лусиано сейчас проводил на поле столько времени, сколько проводит Соболев, это было бы, наверное, полезнее для «Зенита».

А ведь есть еще и Кассьерра, который может делать игру, но в последнее время не играет постоянно», – сказал Орлов.