Кокорин рассказал о неприемлемых вещах, происходивших в сборной России

Александр Кокорин объяснил, почему сборной России не удалось добиться успеха на Евро-2012.

Команду возглавлял Дик Адвокат. В 1-м туре россияне разгромили Чехию (4:1), затем сыграли вничью с Польшей (1:1), а затем проиграли Греции (0:1) и вылетели с турнира.

– На вашем первом большом турнире, Евро-2012, было по-другому – начали за здравие, 3:0 с Италией в последнем контрольном матче и 4:1 с Чехией в первом официальном, а закончили группу за упокой. И там вас никто не гонял, зато вольницы у Дика Адвоката было многовато. Поселились в самом центре Варшавы, много лишних людей в том же отеле...

– На сборах – не беру сам турнир – и выпивка могла быть. Когда я в первый раз туда попал, там происходили вещи, которые не буду выносить – но для сборной неприемлемые. В этом плане перебор был сто процентов, игрокам нельзя так много позволять. Я был в шоке. Дело не в том, что жили в центре Варшавы, а в том, что на большом турнире должно быть чувство меры.