Кержаков назвал двух лучших российских нападающих в данный момент

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков выделил двух нападающих. Ему нравятся Константин Тюкавин и Дмитрий Воробьев.
«Самый сильный центральный нападающий – Константин Тюкавин. Из тех, кто есть в сборной на данный момент, – это Дмитрий Воробьев. Тюкавин возвращается после травмы, а Воробьев ярко проявляет себя в чемпионате России. Главный тренер «Локомотива» нашел способ использовать его лучшие качества как нападающего, сам Воробьев стал лучше понимать игру», – сказал Кержаков в эфире «России 24».
- Воробьев провел за «Локомотив» 10 матчей в РПЛ, забив 6 голов.
- Тюкавин недавно вернулся после травмы, на его счету 3 игры за «Динамо» и ни одного результативного действия.
Источник: «Бомбардир»