У Кержакова назрел вопрос к Карпину: «За два года так и не нашел ответа»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков высказался о составе национальной команды.
«Мы забиваем хорошие мячи, мы не проигрываем. Но немножечко, меня, наверное, заставляет задуматься: кто же у нас основные игроки сборной России?
Какой у нас основной состав сборной России, основные 11 футболистов? Я за два года так и не нашел ответа», – сказал Кержаков.
- Россия 10 октября победила со счетом 2:1 Иран.
- Сегодня команда Валерия Карпина сыграет против Боливии, начало матча – в 20:00 мск.
Источник: «Россия 24»