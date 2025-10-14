Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • У Кержакова назрел вопрос к Карпину: «За два года так и не нашел ответа»

У Кержакова назрел вопрос к Карпину: «За два года так и не нашел ответа»

Сегодня, 08:34
3

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков высказался о составе национальной команды.

«Мы забиваем хорошие мячи, мы не проигрываем. Но немножечко, меня, наверное, заставляет задуматься: кто же у нас основные игроки сборной России?

Какой у нас основной состав сборной России, основные 11 футболистов? Я за два года так и не нашел ответа», – сказал Кержаков.

  • Россия 10 октября победила со счетом 2:1 Иран.
  • Сегодня команда Валерия Карпина сыграет против Боливии, начало матча – в 20:00 мск.

Источник: «Россия 24»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Карпин Валерий Кержаков Александр
neim
1760421240
Увы Александр, ты не одинок в своих поисках. Найти логику в определении состава сборной Карпиным, ещë наверное не кому не удалось ))).
Ответить
VVM1964
1760422114
А зачем тебе "основной состав" - мы куда-то едем на соревнования ??? Так, тренируются ребятишки ... сегодня одни, завтра другие... лучше, хуже - какая в принципе разница ?...
Ответить
vvv123
1760422681
А он у агентов зарабатывает.
Ответить
