У Кержакова назрел вопрос к Карпину: «За два года так и не нашел ответа»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков высказался о составе национальной команды.

«Мы забиваем хорошие мячи, мы не проигрываем. Но немножечко, меня, наверное, заставляет задуматься: кто же у нас основные игроки сборной России?

Какой у нас основной состав сборной России, основные 11 футболистов? Я за два года так и не нашел ответа», – сказал Кержаков.