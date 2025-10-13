Карпину посоветовали взять тренера топ-клуба РПЛ в сборную России

Анзор Кавазашвили подсказал главному тренеру сборной России Валерию Карпину, кто способен помочь ему в работе с молодыми игроками в национальной команде.

«У Карпина было такое счастливое лицо, когда был забит второй гол в ворота Ирана. Как будто чемпионат мира выиграли.

Надо же смотреть на вещи реально – готовить сборную, а у нас в последнее время появились два-три молодых талантливых игрока, а их можно было найти больше.

Карпину надо было в тренерский штаб ввести Галактионова, который выращивает ребят ещe со времeн, когда был тренером молодeжной сборной. Его пацаны выигрывали международные соревнования», – сказал Кавазашвили.