Гурцкая против назначения Ивича в «Спартак» по двум причинам

Футбольный агент Тимур Гурцкая надеется, что «Спартак» откажется от приглашения Владимира Ивича.

По его мнению, сейчас неблагоприятные условия для назначения экс-тренера «Краснодара» в московский клуб.

«Если в «Спартаке» все окончательно сошли с ума, то приход Ивича сегодня обойдется им в 7-8 миллионов.

За него нужно заплатить 4 миллиона неустойки, арабы не упустят ни копейки, и еще минимум 3 миллиона нужно дать его штабу.

Ну и я говорил об этом раньше, сейчас повторю: приход Ивича под сегодняшних футболистов «Спартака»... Я не знаю, кто выбирает там тренера.

Команду, которая будет у Ивича, нужно строить с защиты. С защитниками в «Спартаке» все плохо, к опорникам будут вопросы.

В «Краснодаре» Ивич показал, как добиваться результата. В сегодняшнем «Спартаке» это не будет работать.

Какой тренер «Спартака» смог построить игру от обороны? Кандидатура Ивича – это круто, но для меня он со «Спартаком» не сочетается.

Я бы для «Спартака» взял атакующего тренера», – сказал Гурцкая.