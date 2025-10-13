Аленичев назвал условие для перехода статуса «народной команды» от «Спартака» к «Зениту»

Экс-спартаковец Дмитрий Аленичев сказал, когда «Зенит» сможет считаться «народной командой».
– Может ли «Спартак» потерять статус народной команды из-за не самых удачных результатов в последнее время и малого количества воспитанников в составе.
– Смотрите, если «Зенит» станет чемпионом 8 раз за 10 лет, то, конечно, «Спартак» потеряет статус народной команды.
Но мне, честно говоря, очень не хотелось бы, чтобы такое произошло.
- У «Зенита» 6 чемпионских титулов за 7 последних сезонов. «Спартак» не брал золото с 2017 года.
Источник: Legalbet