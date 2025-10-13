Введите ваш ник на сайте
Аленичев назвал условие для перехода статуса «народной команды» от «Спартака» к «Зениту»

Сегодня, 15:15
10

Экс-спартаковец Дмитрий Аленичев сказал, когда «Зенит» сможет считаться «народной командой».

– Может ли «Спартак» потерять статус народной команды из-за не самых удачных результатов в последнее время и малого количества воспитанников в составе.

– Смотрите, если «Зенит» станет чемпионом 8 раз за 10 лет, то, конечно, «Спартак» потеряет статус народной команды.

Но мне, честно говоря, очень не хотелось бы, чтобы такое произошло.

  • У «Зенита» 6 чемпионских титулов за 7 последних сезонов. «Спартак» не брал золото с 2017 года.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
VVM1964
1760358541
Ахахаха !!! Пусть сначала от статуса ЗПРФ избавятся !!!)))...
Ответить
Галина Бронемясова
1760358627
стыдно за зулусятник. всю африку прочесали, все пальмы потрясли)
Ответить
...уефан
1760358760
...писарчук-лис, вроде спрашивал у вороны, а ответил дятел. "Народ не обманешь, народ, он сердцем чует"(с)/адаптация/...
Ответить
За что бан ?
1760359966
Я гляжу ,сказанное Аленем ,"народу" не понравилось ))) Вон заёрзали уже .
Ответить
партизан84
1760360143
не знал, что статус народной команды зависит от количества чемпионств подряд. когда Спартак стали называть народной командой и когда он оформил подряд 8 чемпионских титулов?
Ответить
FROLL007
1760363350
Не нужен Зениту такой клише, чтобы потом стать антинародным судейским позором России. Гыгыгы
Ответить
ziborock
1760366034
"Позор Российского футбола" и "народная" несовместимы!)))
Ответить
Spartak_forv@
1760366077
Странно такое слышать от Аленичева,статус народной команды у Спартака отнюдь не за титулы приобретен,а за то,что за команду болеют от Калининграда до Владивостока...
Ответить
NewLife
1760367409
Интернет помойка задает гнусные провокационные вопросы, а дурковатый Алень ведется и порит ахинею, не достойную ветерана Спартака.
Ответить
