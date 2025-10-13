Реакция Семина на решение Хайкина сменить гражданство

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на смену спортивного гражданства Никиты Хайкина.

Ранее стало известно, что вратарь «Буде-Глимт» будет выступать за Норвегию. Он отказался от сборной России.

«У Хайкина был тяжeлый карьерный путь, а в России он играл только в «Мордовии» и нигде больше. Здесь Никита не был востребован, его не приглашали ни в «Зенит», ни в «Спартак». Играл в Израиле, Англии – поездил по миру. А приглашения от наших команд не было.

Наверное, поэтому сейчас он принял решение играть за Норвегию. В сборную России Хайкина пригласили лишь один раз пригласили, поэтому это никакая не потеря», – сказал Сeмин.