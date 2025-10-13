Введите ваш ник на сайте
Реакция Семина на решение Хайкина сменить гражданство

Сегодня, 13:07
9

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на смену спортивного гражданства Никиты Хайкина.

Ранее стало известно, что вратарь «Буде-Глимт» будет выступать за Норвегию. Он отказался от сборной России.

«У Хайкина был тяжeлый карьерный путь, а в России он играл только в «Мордовии» и нигде больше. Здесь Никита не был востребован, его не приглашали ни в «Зенит», ни в «Спартак». Играл в Израиле, Англии – поездил по миру. А приглашения от наших команд не было.

Наверное, поэтому сейчас он принял решение играть за Норвегию. В сборную России Хайкина пригласили лишь один раз пригласили, поэтому это никакая не потеря», – сказал Сeмин.

Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита Семин Юрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1760351433
Что за повышенное внимание к этой новости - ну поменял гражданство и что ???...
Ответить
...уефан
1760351433
...не тревожьте патриарха, столь мелкими вопросами!...
Ответить
BykAs
1760354703
С начало гражданство, потом ориентацию попросят сменить.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1760355105
СПЕРЦЯН всю жизнь проживает в РОССИИ и тоже поменял...ТИКНИЗЯН за 3 месяца сделал третье гражданство СЕРБИИ тоже нормально....а если бразилец САНТОС прожил 5 лет и сделал гражданство РОССИИ столько грязи и вони УЖАС...а КАРПИН не вызвал в сборную РОССИИ потому что имеет 30 и старый а молодого ДЗЮБУ вызвал в 37 лет за деньги .ЭТО НОРМАЛЬНО ????? СЕМЬЯ И ЛЕНЬГИ БЛИЖЕ чем патриотизм...ДОЛОЙ ЛИМИТ
Ответить
Красногвардейчик
1760355232
Хайкин...и в Норвегии...Хайкин)) Щёбы я таки так жил..шлемазл))
Ответить
