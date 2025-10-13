Галактионова назвали следующим тренером сборной России после Карпина

Бывший полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов оценил работу Михаила Галактионова.
– Михаил Галактионова здорово работает с молодежью. Он возглавлял молодежную сборную России. Некоторые эксперты считают, что это следующий тренер нашей национальной команды.
– Вполне возможно. У сборной и сейчас молодой тренер – Валерий Карпин. Он здорово справляется с этой ролью. Его харизма и трудоспособность передается ребятам. И Галактионов тоже хороший тренер.
- «Локо» занимает 2-е место в РПЛ после 11 туров.
- Контракт Галактионова с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»