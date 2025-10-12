Введите ваш ник на сайте
Семин сделал прогноз на матч Россия – Боливия

Вчера, 22:48
2

Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Боливия.

«Самая важная информация, которая нужна для тренеров и болельщиков: Боливия приедет основным составом? Или же у них будут большие изменения? Если у Боливии будет основной состав, которым она играет в своeм отборочном турнире, это очень серьeзная команда. Независимо от того, играют они дома или на выезде. Дома, в высокогорье, они практически никому не проигрывают.

С другой стороны, для России любой матч очень важен – это рейтинг, признание среди болельщиков. Самое важное, что болельщики ходят на матчи национальной сборной. Полный стадион в Волгограде дорогого стоит», – сказал Сeмин.

  • Матч Россия – Боливия пройдет 14 октября на «ВТБ Арене.
  • Начало встречи – в 20:00 мск.

Сборная России показала видео с Мелехиным – ему разорвало ухо с Ираном 8
Глушенков: «Сборная России готова бороться с Францией, Англией, Испанией» 5
Ловчев объяснил, почему уровень российских футболистов упал «очень низко» 6
Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Боливия Россия Семин Юрий
Комментарии (2)
Интерес
1760299726
Можно предположить,что сборникам из "Динамо" и "Ростова" Валера даст отдых перед очередным туром РПЛ,а нагрузит "выше крыши" конкурентов.Ну и ладно,лишь бы без травм.
Ответить
VVM1964
1760302573
Даешь продолжение сериала без проигрышных матчей !!! "Мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена" !!!)... Затмим посещением матчей нашей сборной первомайские демонстрации СССР !... Включай телевизор, товарищ ! Болей как в последний раз !!! Покажем Боливии кузькину мать !!! И пусть весь мир нам завидует !!!...
Ответить
