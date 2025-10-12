Семин сделал прогноз на матч Россия – Боливия

Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Боливия.
«Самая важная информация, которая нужна для тренеров и болельщиков: Боливия приедет основным составом? Или же у них будут большие изменения? Если у Боливии будет основной состав, которым она играет в своeм отборочном турнире, это очень серьeзная команда. Независимо от того, играют они дома или на выезде. Дома, в высокогорье, они практически никому не проигрывают.
С другой стороны, для России любой матч очень важен – это рейтинг, признание среди болельщиков. Самое важное, что болельщики ходят на матчи национальной сборной. Полный стадион в Волгограде дорогого стоит», – сказал Сeмин.
- Матч Россия – Боливия пройдет 14 октября на «ВТБ Арене.
- Начало встречи – в 20:00 мск.
Источник: «Чемпионат»