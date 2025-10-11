Реакция Мойзеса на продление контракта с ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о продлении контракта. Теперь соглашение действует до лета 2029 года.

«Я очень счастлив! Это продление контракта на основе огромного уважения, которое стороны испытывают друг к другу. Произошло именно то, чего хотели мы все: и клуб, и я, и наши замечательные болельщики. Знал, что настанет тот день, и я подпишу новое соглашение с нашим клубом.

Я полностью сосредоточен на высоких задачах, которые стоят перед ЦСКА. Буду продолжать с огромной радостью и гордостью носить футболку ЦСКА и надеюсь, что вместе мы сумеем завоевать много титулов!» – сказал Мойзес.