Семин оценил футбольное наследие Глушакова

Сегодня, 17:27
3

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил карьеру Дениса Глушакова.

«Окончание карьеры – это часть жизни футболиста. Денис оставил след яркого игрока в «Локомотиве» и «Спартаке». Сегодня он правильно делает, что прощается с болельщиками. Он знает футбол, и такие люди нужны нашему футболу для того, чтобы он развивался. Он был ярким игроком, великолепно отдавал длинные передачи, много работал на поле.

Он ведущий игрок, у него есть своя жизненная и футбольная позиция. Есть тактика, командные задания, но он всегда что-то новое делал», – сказал Семин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис Семин Юрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1760196204
_ матч с Тосно, вот его наследие
Ответить
Интерес
1760196551
Последний победоносный капитан "Спартака",легенда!
Ответить
zigbert
1760204814
Свою карьеру он все же подмочил являясь мастером интриг и игроком настроения.
Ответить
