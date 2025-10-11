Семин оценил футбольное наследие Глушакова

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил карьеру Дениса Глушакова.

«Окончание карьеры – это часть жизни футболиста. Денис оставил след яркого игрока в «Локомотиве» и «Спартаке». Сегодня он правильно делает, что прощается с болельщиками. Он знает футбол, и такие люди нужны нашему футболу для того, чтобы он развивался. Он был ярким игроком, великолепно отдавал длинные передачи, много работал на поле.

Он ведущий игрок, у него есть своя жизненная и футбольная позиция. Есть тактика, командные задания, но он всегда что-то новое делал», – сказал Семин.